Ровно 11 лет назад Дуайт Ховард ушёл из «Мэджик». Они до сих пор в плюсе от того обмена

Ровно 11 лет назад, 10 августа 2012 года, состоялся один из самых громких обменов в истории «Орландо» — Дуайт Ховард перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». Сделка-блокбастер с участием четырёх команд по-настоящему встряхнула НБА — и хотя поначалу в это было тяжело поверить, «Мэджик» вышли из неё явными победителями. Вспоминаем, как это было.

Ховард был ключевой фигурой в «Орландо» на протяжении восьми лет. Он был выбран командой под первым номером на драфте-2004, и в дебютном же сезоне вышел в старте на все 82 матча. Его статистика улучшалась с каждым годом, и в составе «Мэджик» Ховард четырежды становился лидером лиги по подборам и дважды — по блокам. На момент обмена он пять раз включался в первую символическую пятёрку, был шестикратным участником Матча звёзд, трёхкратным лучшим защищающимся игроком года и фактически лучшим центровым в НБА.

В сезоне-2008/2009 он помог «Орландо» выйти в финал, где в пяти матчах верх всё же взяли «Лейкерс». В своём заключительном чемпионате-2011/2012 Дуайт вывел команду в плей-офф в шестой раз подряд, но там «Мэджик» уступили «Индиане» 1-4 в первом раунде.

На тот момент Ховард уже запросил обмен — в организации творился настоящий бардак, в результате которого руководству пришлось распрощаться не только с ключевым игроком, но и с главным тренером Стэном ван Ганди и генеральным менеджером Отисом Смитом.

«Всё происходило за закрытыми дверями, я никому ничего не рассказывал. Я поговорил об обмене только с генеральным менеджером. Следующее, что я помню — об этом знает весь мир.

Я просто чувствовал, что мне было слишком комфортно там, где я находился. Мне были нужны какие-то перемены в жизни. И мне казалось, что люди восприняли это неправильно, сказав, что я хочу уйти. Орландо останется одним из моих любимых мест на все времена», — сказал Ховард в прошлом году.

Дуайт Ховард Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Но в ноябре 2011-го он обосновал собственный запрос об обмене совсем иначе:

«То, о чём я просил, то, что, по моему мнению, нужно было нашей команде для улучшения — ничего из этого не произошло. Это не самоуверенность, я хочу быть вовлечённым в работу организации. Я здесь уже давно и не хочу сидеть сложа руки».

А уже в июле 2012-го появились сообщения о том, что отношения между Ховардом и руководством франшизы разрушены и «не подлежат восстановлению». Дуайт был взбешён тем, что в «Мэджик» не вступились за него в ситуации со Стэном ван Ганди — несколькими месяцами ранее он публично заявил, что игрок потребовал его увольнения.

Ховард также считал, что «Мэджик», по сути, обманули его, дав ложные обещания и вынудив взять опцию игрока. Он даже просил профсоюз игроков выяснить, есть ли у него законные основания для аннулирования последнего года по контракту (ответ был отрицательным).

И у «Мэджик» не было выбора, кроме как обменять Ховарда и получить за него хоть какую-то компенсацию. Сам он хотел перейти в «Нетс», «Маверикс» или «Лейкерс», и главным претендентом на него стали последние. В «Лос-Анджелесе» хотели приобрести кого-нибудь, кто поможет возрастным Коби Брайанту и Пау Газолю побороться за очередной титул. И чтобы сделка с «Орландо» состоялась, к ней подключили «Филадельфию» и «Денвер».

Детали обмена Дуайта Ховарда в «Лейкерс:

«Филадельфия» получила: Эндрю Байнума («Лейкерс»), Джейсона Ричардсона («Мэджик»);

«Денвер» получил: Андре Игуодалу («Сиксерс»);

«Лос-Анджелес» получил: Дуайта Ховарда («Мэджик»);

«Орландо» получил: Эла Харрингтона («Наггетс»), Аррона Аффлало («Наггетс»), Мориса Харклесса («Сиксерс»), Николу Вучевича («Сиксерс»), три защищённых в лотерее пика первого раунда (по одному от «Лейкерс», «Наггетс», «Сиксерс»).

Обмен получился по-настоящему громким, но с самого начала было понятно, что для «Лейкерс» он с большой вероятностью обернётся катастрофой. Да, время показало, что расстаться с Эндрю Байнумом было правильным решением, вот только Ховард не оправдал ожиданий.

За несколько месяцев до обмена он перенёс операцию на спине, и на подготовку к дебюту в новой команде у него было всего четыре недели. И в итоге «Лейкерс», начинавшие сезон-2012/2013 в качестве одного из фаворитов, заняли только седьмое место на Западе и потерпели поражение от «Сан-Антонио» в первом раунде плей-офф.

Статистика Ховарда в том году, естественно, ухудшилась. То ли из-за травм, то ли потому, что он не сработался ни с тренером Майком Д’Антони, ни, что даже более важно, с Коби Брайантом.

Дуайт Ховард Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Дуайт хотел чаще получать мяч. Больше бросать. Хотел быть не только главной атакующей опцией, но и первой звездой, лидером, доминировать в других игровых аспектах. Однако с присутствием Мамбы на площадке это было попросту невозможно. Они пререкались публично и в раздевалке, и в то, что между ними когда-нибудь всё-таки зародится синергия, быстро перестали верить.

По итогам сезона в «Лейкерс» могли предложить Ховарду максимальный контракт на пять лет и $ 118 млн, но делать этого не стали. Игрок отправился в «Хьюстон», а в «Лос-Анджелесе» началась перестройка. Забавно, что спустя семь лет, в свои 34 года он вернулся в стан «озёрников» в роли запасного центрового и завоевал с командой единственное в своей карьере чемпионство. Спасибо Энтони Дэвису, который не хотел играть пятого номера.

Теперь вернёмся к «Орландо». Изначально считалось, что там от обмена Ховарда только потеряли. Как-никак, он был важнейшим игроком, который помог команде вернуться в топы НБА. Но на деле оказалось, что «Мэджик» обзавелись достаточным количеством ресурсов, чтобы уйти в перестройку, которая в том или ином виде продолжается по сей день. И главным из них оказался Никола Вучевич, перешедший из «Филадельфии» и со временем ставший центральным игроком франшизы. В 2019-м (да, спустя аж семь лет) он помог своему новому коллективу вернуться в плей-офф, а также попал на свой первый Матч звёзд. Увы, в 2021-м направление развития «Мэджик» в очередной раз поменялось, и Никола был обменян в «Чикаго».

При этом Уэнделл Картер-младший, полученный «Орландо» в результате сделки с «Буллз», до сих пор остаётся стартовым центровым команды. Один из приобретённых пиков был потрачен на талантливого Франца Вагнера, а второй — на другого Ховарда, Джетта, выбранного 11-м на прошедшем драфте. Получается, «Мэджик» до сих пор пожинают плоды того исторического обмена с «Лейкерс» в 2012-м.

Сам Ховард провёл предыдущий сезон на Тайване, где выступал за местных «Леопардс». Задержится ли он в этой команде, пока неизвестно — в июне ветеран заявил, что новый контракт, предложенный ему руководством, оказался на 65% меньше предыдущего. В то же время Дуайт ну очень хочет вернуться в НБА — он верит, что ещё способен попылить в лиге и обеспечить своей команде 25 минут доминирующего баскетбола. И приоритетным направлением для него, конечно же, остаются «Лейкерс». В крайнем случае — «Майами», «Голден Стэйт», «Сакраменто» или «Атланта». Прости, «Орландо».