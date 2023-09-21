Майлз Бриджес: вы, дураки, смотрите подкаст Риверса и даёте понять, что вам это нравится

Тяжёлый форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес отреагировал на недавнее заявление атакующего защитника Остина Риверса по поводу того, что «Шарлотт» — плохое место для развития молодых баскетболистов.

«Вы, дураки, смотрите этот подкаст и даёте понять, что вам это действительно нравится. Говоря о других командах, вы якобы знаете, что происходит, а большинство людей, говорящих полную чушь, вообще не играют», — написал Бриджес в своих социальных сетях.

Напомним, в начале июля 25-летний Бриджес договорился с «Хорнетс» о подписании квалификационного предложения, рассчитанного на один сезон и $ 7,9 млн.

Стоит также отметить, что в сезоне-2023/2024 баскетболист не сыграет в первых 10 матчах из-за дисквалификации. Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину.

Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителя ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми.