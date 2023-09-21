Остин Риверс рассказал, с руководителем какого клуба вёл беседу о подписании контракта
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Свободный агент и атакующий защитник Остин Риверс заявил о том, что неделю назад провёл беседу с президентом по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Брэдом Стивенсом по поводу подписания контракта.
«На самом деле неделю назад я отлично поговорил с Брэдом [Стивенсом]», — рассказал Риверс в подкасте известного журналиста Билла Симмонса.
31-летний Остин Риверс был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2012 года под общим 10-м номером «Нью-Орлеан Хорнетс» (через сезон — «Пеликанс»).
В минувшем регулярном сезоне защитник в составе «Миннесоты Тимбервулвз» принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 4,9 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,5, трёхочковых — 35.
Слова Риверса о «Хорнетс»:
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