Бывший тренер «Далласа»: Новицки был наставником Дончича, когда тот пришёл в лигу

Джамал Мозли, бывший ассистент главного тренера «Даллас Маверикс», рассказал о своих впечатлениях о звёздном разыгрывающем Луке Дончиче.

«Когда Лука только пришёл в лигу, Новицки был его наставником, показывал ему, как нужно работать, как вообще себя надо вести, что делать. Лука наблюдает за всем, не только на площадке, но и за тем, как ты ведёшь себя вне площадки.

Помню, как он приехал после международных игр, он был уставшим, но всё равно тут же взялся за дело. Те передачи великолепные, что вы сейчас видите, он умел их делать всегда. Это его природный дар. Он любит эту игру, любит проводить время с партнёрами по команде. В нём чувствуется искренняя радость. Он — настоящий художник и делает игроков вокруг себя лучше», — заявил Мозли на подкасте HoopsHype.