Сможет ли ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ отомстить «Локомотиву»?

Сегодня, 21 сентября, начинается Суперкубок России. Турнир предстанет в новом формате, в нём будут участвовать шесть лучших команд России по прошлому сезону (ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», МБА, «Зенит» и «Пари Нижний Новгород»), а также два турецких клуба («Бешикташ» и «Фенербахче»).

В одном из сегодняшних четвертьфиналов встретятся ЦСКА и «Локомотив-Кубань», у которых была плотная серия в полуфинале минувшего сезона Единой лиги ВТБ, где сильнее оказались краснодарцы, выиграв седьмую игру серии в овертайме. Сможет ли сегодня ЦСКА отомстить «Локомотиву» за обидное поражение? Хотим знать ваше мнение.

Матч начнётся сегодня, в 20:00 мск. В прямом эфире игру, как и прочие матчи турнира, можно увидеть на OKKO.