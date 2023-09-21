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В «Бостоне» предварительно определились с позицией разыгрывающего в случае ухода Брогдона

В «Бостоне» предварительно определились с позицией разыгрывающего в случае ухода Брогдона
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Тренерский штаб «Бостон Селтикс» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) планирует чаще использовать звёздного лёгкого форварда Джейсона Тейтума на позиции разыгрывающего в случае, если «Бостон» обменяет защитника Малкольма Брогдона.

Об этом сообщает Sportskeeda со ссылкой на обозревателя и инсайдера ESPN Рамону Шелберн. Отметим, что Брогдон недоволен руководством клуба в связи с неудачным обменом, который был запланирован прошлым летом в «Лос-Анджелес Клипперс».

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Джейсон Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд ассоциации. Также 25-летний баскетболист трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.

В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.

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Источник: Малкольм Брогдон зол на «Бостон»
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