Вандербилт: как только Йокич осознал, насколько он хорош, гонка за MVP была закончена

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт рассказал об опыте игры с центровым Николой Йокичем, будучи игроком «Денвер Наггетс» в первых двух сезонах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он был просто другим. Как только он понял, насколько он хорош и какое влияние он может оказать, то всё изменилось. Хотя на него оказывали давление, якобы он должен был получать MVP. Но как только он осознал, насколько он хорош, гонка за MVP закончилась», — сказал Вандербилт в подкасте Тео Пинсона Run Your Race.

Напомним, Джарред Вандербилт перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» из «Миннесоты Тимбервулвз» в результате трёхстороннего обмена перед февральским дедлайном минувшего сезона НБА. В 27 матчах за команду он в среднем набирал 6,9 очка и делал 6,5 подбора.