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Кристиан Вуд провёл индивидуальную тренировку в спортивном зале «Лейкерс»

Кристиан Вуд провёл индивидуальную тренировку в спортивном зале «Лейкерс»
Аудио-версия:
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Новоиспечённый тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд принял участие в индивидуальной тренировке в спортивном комплексе клуба из Лос-Анджелеса. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, 27-летний игрок провёл минувший сезон в «Даллас Маверикс». Преимущественно он выходил со скамейки запасных, в среднем набирая 16,6 очка и делая 7,3 подбора.

Вуд заявлялся на драфт 2015 года, но за два раунда ни одна команда не выбрала его, хотя предполагалось, что он оценивается на уровне конца первого раунда.

Позже он на протяжении нескольких лет выступал за разные команды Лиги развития. Первым полноценным сезоном тяжёлого форварда в НБА стало его пребывание в «Детройт Пистонс», после которого он заслужил приличный контракт в «Хьюстон Рокетс».

Мнение о Вуде:
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