Чарания: если «Майами» упустит Дэмьена Лилларда, это будет для них «ударом ниже пояса»

Известный инсайдер Шэмс Чарания высказался по поводу влияния звёздных разыгрывающих Дэмьена Лилларда и Джеймса Хардена.

«Если «Майами» упустит Дэмьена Лилларда, это будет для них «ударом ниже пояса»… «Филадельфия» тоже находится в сложном положении из-за Джеймса Хардена», — сказал Чарания в программе The Rally.

33-летний Лиллард выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.

В прошлом сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

У Хардена испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенно серьёзное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.