Форвард «Оклахома-Сити» Алексей Покушевски выбыл на шесть недель с травмой
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Тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Алексей Покушевски пропустит как минимум шесть недель из-за травмы правого голеностопа, полученной во время тренировки. Об этом информирует пресс-служба клуба в социальных сетях.
Алексей Покушевски был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года под общим 17-м номером. В первом сезоне сербский баскетболист принял участие лишь в 45 матчах, где набирал в среднем 8,2 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи.
В минувшем регулярном сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 8,1 очка, 4,7 подбора и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,4, трёхочковых — 36,5. Предстоящий сезон НБА станет для Покушевски четвёртым в карьере.
Лиллард — в «Тандер»?
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