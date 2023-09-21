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Гарнетт объяснил, почему Джарен Джексон проведёт хороший сезон в НБА

Гарнетт объяснил, почему Джарен Джексон проведёт хороший сезон в НБА
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Экс-игрок НБА Кевин Гарнетт объяснил, почему форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон проведёт хороший сезон в Национальной баскетбольной лиге.

«Мне всё равно, что и кто говорит. Но он начнёт этот сезон с уверенностью, которую он приобрёл благодаря опыту игры на чемпионате мира. Он уже находится в хорошем тренировочном ритме. Взгляните, как выглядит его трёхочковый, как выглядят его ассисты и другие аспекты игры. Я вижу всё это и не могу это не подметить.

Всё, за что его раскритиковали на чемпионате мира, он привнесёт в игру «Мемфиса». У всех, кто был на ЧМ-2023, будет отличный сезон. Я всегда говорю: если ты ещё не на площадке в июле, в ритм ты войдёшь только к началу января», — сказал Гарнетт в своём подкасте.

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