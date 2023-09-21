Ирвинг — о конфликте Бриджеса и Риверса: люблю драму в кругу сверстников

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался по поводу конфликта между игроками НБА Остином Риверсом и Майлзом Бриджесом.

«Лол. Люблю драму в кругу сверстников. В следующий раз не забывайте, о ком вы говорите», — написал Ирвинг в социальных сетях.

История началась после того, как Риверс в одном из своих недавних интервью сказал, что звёздный защитник «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл должен быть окружён людьми, способными раскрыть его лучшие качества, а не «трудными подростками».

Бриджес ответил, что такие люди, как Риверс, которые не играют в «Хорнетс», не имеют права говорить об этой команде.

Ранее Ирвинг принял участие в двустороннем матче в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).