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«Перестань беспокоиться обо мне». Риверс ответил Бриджесу

«Перестань беспокоиться обо мне». Риверс ответил Бриджесу
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Свободный агент и атакующий защитник Остин Риверс ответил тяжёлому форварду «Шарлотт Хорнетс» Майлзу Бриджесу.

«Не может быть, чтобы дело было во мне. Я получал хорошие минуты в каждой команде, в которой играл, за исключением прошлого года. Ситуация имеет значение… И я остаюсь при своём мнении относительно Ламело Болла. Ему нужны люди с сильным характером. Перестань беспокоиться обо мне и стань таким человеком», — приводит слова Риверса Sportskeeda.

История началась после того, как Риверс в одном из своих недавних интервью сказал, что звёздный защитник «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл должен быть окружён людьми, способными раскрыть его лучшие качества, а не «трудными подростками».

Бриджес ответил, что такие люди, как Риверс, которые не играют в «Хорнетс», не имеют права говорить об этой команде.

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