«Джордан пришёл и испортил всё». Уэйд высказался об игроках, не выигрывавших НБА

Бывший атакующий защитник, а ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд считает, что количество выигранных титулов НБА не определяет уровень игрока.

«Есть игроки намного сильнее меня, и они не уйдут с тремя перстнями. Это не значит, что я лучше их, потому что у меня три перстня или потому что у другого игрока один или два… Вы не принесёте чемпионские титулы одному человеку, потому что это не гольф, не теннис и так далее. Майкл Джордан пришёл и испортил всем время. Леброн Джеймс был в финале 10-12 лет!» — приводит слова Уэйда Fadeaway World.

Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Он лидирует в «Майами Хит» по очкам, матчам и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком в истории франшизы. В августе он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.