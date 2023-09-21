Батюм высказался по поводу комплектования сборной Франции на ОИ-2024

Форвард и капитан сборной Франции Николя Батюм высказался по поводу комплектования состава национальной команды на предстоящую Олимпиаду-2024 в Париже.

«Сейчас все должны тренироваться. С проигрышами надо завязывать. Я говорю так, потому что сам там был. Но мы находимся на очень опасной кривой. Было поколение Тони Паркера, Нандо, потом Эван, а сейчас мы вступаем в очень опасную полосу, и я думаю, что нам нужно вернуться к чертёжной доске.

Все будем друг у друга на виду и через 10 или 11 месяцев увидим, кто из 12 лучших игроков составит лучшую французскую команду. Может так получиться, что она будет без меня, без Руди Гобера, без Эвана Фурнье, кто знает? Даже без Нандо де Коло, кто знает? Предсказать это невозможно. Есть игроки, которые с большей вероятностью будут в составе. У Виктора Вембаньямы вероятность оказаться в ней 99,9% (смеётся)», — приводит слова Батюма RMC Sport.