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Уйэд – о карьере Лилларда: он неэгоистичен, у него не было хорошей команды

Уйэд – о карьере Лилларда: он неэгоистичен, у него не было хорошей команды
Дэмьен Лиллард
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Бывший атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал своё мнение о карьере разыгрывающего «Портленда Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде, которого связывают с переходом в команду из штата Флорида.

«Я не говорю, что Дэйм не получит ни одного кольца… Но если он уйдет без колец, отменит ли это то, что мы наблюдали? Мы знаем, что будет, если он попадёт в правильную команду, он неэгоистичен. Но у него не было команды, которая позволила бы ему в нужное время быть лучше других команд», – сказал Уэйд в беседе с Шейдоном Шарпом в подкасте Club Shay Shay.

Напомним, Лиллард играет за «Портленд» с сезона-2012/2013. При этом провёл за команду 770 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации, по ходу которых набирал 25,2 очка, отдавая 6,7 результативных передач и собирая по 2,8 подбора в среднем за матч.

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