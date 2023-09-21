Пантер — о выборе между «Партизаном» и «Барселоной»: я не спал и не ел несколько дней

Форвард сербского «Партизана» американец Кевин Пантер рассказал о выборе клуба в летнее межсезонье, игрок размышлял о продолжении карьеры между командой из Белграда и каталонской «Барселоной».

«Без всякого сомнения, это самый напряжённый период в моей жизни. Мне даже тяжело вспоминать те дни, насколько они были эмоциональными и тяжёлыми. В общем, никому не пожелаю пережить это.

«В течение всего этого процесса я находился с родителями в их доме. До этого момента я не видел их почти год. Так что они испытали все, что я испытал в те моменты, они воочию увидели, как это выглядит. Они видели эти эмоции.

Я не спал, я буквально не спал четыре или пять дней подряд. Я не ел, у меня пропал аппетит из-за стресса, из-за телефонных звонков с утра до ночи. Я хотел принять решение, которое было бы лучше для меня. Все связывались со мной, каждый рассказывал мне какие-то свои истории, и я изо всех сил пытался отключиться от всего этого, остаться наедине со своими мыслями, принять решение, которое сделало бы лично меня удовлетворён.

Проблема — разница во времени. Когда они встают в Европе, я сплю. Поэтому я и не спал, ждал звонков, ждал разговоров. Моя жизнь полностью перевернулась. Вообще мой телефон всегда на беззвучном режиме, он никогда не звонит. В то время я не мог себе этого позволить, потому что был на распутье, телефон звонил каждые 10 минут, я слушал предложения, взвешивал их», — сказал Пантер в интервью Mozzart Sport.