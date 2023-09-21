Герасимов – о матче «Зенита» с «Бешикташем» в Суперкубке: настроены побеждать

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Тимофей Герасимов рассказал об ожиданиях перед матчем с турецким «Бешикташем» в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что нас всех ждёт очень интересный Суперкубок Единой Лиги ВТБ. Ожидания, как и у любого спортсмена, самые высокие — едем в Москву с максимальными целями. Настроены побеждать в каждом матче, это главное для нас. Формат в этом году очень интересный и отдельно хотел бы отметить тот факт, что приезжают сильные турецкие команды «Фенербахче» и «Бешикташ». Очень приятно, что этот турнир уже традиционно становится международным. Здорово будет помериться силами с такими командами, с нетерпением жду начала турнира!», – приводит слова Герасимова Metaratings.