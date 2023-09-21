Паскуаль рассказал о настрое «Зенита» на Суперкубок Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу предстоящего Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«С одной стороны, Суперкубок Единой лиги ВТБ это все‑таки тренировочный турнир, но в нем участвуют две очень серьезные турецкие команды, поэтому мы относимся к нему, как к официальному.

Да, у нас в составе произошли серьезные изменения, но каждый год мы пытаемся извлекать максимум из тех игроков, что есть в нашем распоряжении», – приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, в Суперкубке примет участие «Фенербахче» вместе с ещё одним турецким клубом, «Бешикташем»… Соревнования состоятся с 21 по 24 сентября. Помимо «Фенербахче» и «Бешикташа», на турнире выступят российские клубы УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и МБА.