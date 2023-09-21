Уэйд рассказал, почему Леброн Джеймс никогда не получал серьёзных травм в карьере

Бывший атакующий защитник сборной США и легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд прокомментировал малое количество травм по ходу карьеры звёдного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Прежде всего, давайте посмотрим на него. Одна из его ног похожа на две мои, вместе взятые. Он сложен не как обычный человек. Бог дал ему это благословение… Леброн мог мысленно сказать себе, что он не устал. Менталитет игрока является наиболее важной частью долголетия в НБА», – сказал Уэйд в беседе с Шэнноном Шарпом в подкасте Club Shay Shay.

Напомним, сезон-2022/2023 стал для Джеймса 20-м в карьере баскетболиста НБА. Леброн выступал за «Майами Хит» с сезона-2010/2011 по 2013/2014 после чего снова вернулся в «Кливленд Кавальерс». Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА.