Ибака рассказал о том, почему перешёл из клуба НБА в «Баварию»

Бывший игрок «Милуоки Бакс» Серж Ибака рассказал о том, почему решил уйти из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и перейти в мюнхенскую «Баварию», которая выступает в Евролиге.

«Я здесь, чтобы играть в баскетбол, потому что я баскетболист. Я люблю эту игру. Во-вторых, у этой организации большая история. Быть частью этой организации — благословение для меня. Я благодарен за то, что нахожусь здесь и работаю с человеком, которого знал в прошлом.

Я победитель, вот почему я здесь. Я не мог оставаться в США и ждать, пока кто-нибудь подпишет со мной контракт, чтобы я сидел на скамейке запасных. Я этого не хочу. Я все ещё чувствую, что во мне осталось много баскетбольного, и я хочу играть на высоком уровне, я хочу побеждать, это то, что я делаю. И в тот день, когда я почувствую, что больше не хочу этим заниматься, я закончу карьеру. Я здесь, чтобы побеждать и помогать своей команде на площадке и за её пределами, быть хорошим примером, хорошим профессионалом, помогающим молодым парням. Вот почему я здесь», – приводит слова Ибаки Basket News.