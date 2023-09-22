Секулич рассказал о тяжёлом старте «Локомотива» в игре за Суперкубок с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал о старте команды в четвертьфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который завершился победой краснодарской команды в овертайме со счётом 100:98.

«Начало матча не было оптимистичным для «Локомотива»? Это верно, наш старт не назвать хорошим. Мы вышли на площадку слишком с большим уважением к сопернику. При этом ЦСКА был очень сильно мотивирован – они стремились отомстить нам за то, что мы выбили их в полуфинале прошлого сезона. И с самых первых секунд взялись за нас очень плотно. Но мы смогли быстро освоиться с предложенной интенсивностью, а многие наши парни начали показывать блестящую игру в самых важных эпизодах. Самоотдачу и кураж я бы и назвал главной причиной победы», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, в полуфинале «Локомотиву-Кубань» предстоит сыграть с турецким «Фенербахче», который оказался сильнее московского МБА, выиграв со счётом 94:79.