Секулич рассказал о тяжёлом старте «Локомотива» в игре за Суперкубок с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал о старте команды в четвертьфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который завершился победой краснодарской команды в овертайме со счётом 100:98.
«Начало матча не было оптимистичным для «Локомотива»? Это верно, наш старт не назвать хорошим. Мы вышли на площадку слишком с большим уважением к сопернику. При этом ЦСКА был очень сильно мотивирован – они стремились отомстить нам за то, что мы выбили их в полуфинале прошлого сезона. И с самых первых секунд взялись за нас очень плотно. Но мы смогли быстро освоиться с предложенной интенсивностью, а многие наши парни начали показывать блестящую игру в самых важных эпизодах. Самоотдачу и кураж я бы и назвал главной причиной победы», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».
Напомним, в полуфинале «Локомотиву-Кубань» предстоит сыграть с турецким «Фенербахче», который оказался сильнее московского МБА, выиграв со счётом 94:79.
- 22 сентября 2023
-
01:09
-
00:51
-
00:27
-
00:13
- 21 сентября 2023
-
23:53
-
23:18
-
23:08
-
22:50
-
22:48
-
22:38
-
22:07
-
21:34
-
20:37
-
20:12
-
19:32
-
18:54
-
18:24
-
17:59
-
17:10
-
16:27
-
16:09
-
15:44
-
15:32
-
14:52
-
14:13
-
13:39
-
13:00
-
11:58
-
11:52
-
11:38
-
11:37
-
10:48
-
10:19
-
09:55
-
09:48