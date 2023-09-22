Инсайдер: Дэмьен Лиллард будет обменян в ближайшее время — в течение следующих 24 часов

Инсайдер и ведущий Arizona Sports 98.7 FM Phoenix Джон Гамбадоро заявил, что звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в ближайшее время сменит команду.

«Дэмьен Лиллард будет обменян в ближайшее время. Я бы даже сказал в ближайшие 24 часа. Я ожидаю, что эта сделка вот-вот состоится», — заявил Гамбадоро во время радиоэфира.

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Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.