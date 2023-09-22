Ларса Пиппен и Маркус Джордан поделились фотографиями из Шотландии

Ларса Пиппен, бывшая жена Скотти Пиппна, и её бойфренд баскетболист «UCF Knights» Маркус Джордан поделились фотографиями с отдыха в Шотландии.
Социальные сети Ларсы Пиппен
Также Ларра опубликовала фотографию, где она с Джорданом, на которой они с Маркусом элегантно одеты.
Социальные Ларсы Пиппен
Маркус Джордан и Ларса Пиппен намерены продемонстрировать свою звездную мощь во втором сезоне реалити-шоу Peacock «Предатели». Дуэт, который подтвердил свой роман ранее в этом году, активно документирует свои путешествия по Шотландии, где началось производство шоу.
И Маркус, и Ларса связаны с «Чикаго Буллз» Культовой династией НБА 1990-х годов. Маркус — сын легенды баскетбола Майкла Джордана, в то время как Ларса — бывшая жена Скотти Пиппен. Их связь со знаменитой баскетбольной командой и личные отношения, вероятно, придадут шоу интересную динамику.
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