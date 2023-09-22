Источник: мошенники украли у тренера «Локомотива-Кубань» почти 2 млн рублей

Тренера баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Владимира Анциферова был обманут мошенниками и лишился почти двух миллионов рублей накануне матча с московским ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ (100:98). Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что Анциферов получил звонок во время пребывания в химкинской гостинице. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности ЦБ. Владимиру заявили, что кто-то оформил на него кредит, и чтобы помешать злоумышленникам, от него требуется сделать то же самое. Позже их слова «подтвердил» звонок от ненастоящих сотрудников ФСБ.

По сведениям источника, Анциферов выполнил всю последовательность действий и перевёл 1,77 млн рублей на «безопасный счёт». После этого мошенники постарались выманить у него ещё два миллиона, после чего Владимир догадался обсудить ситуацию с коллегами и в результате понял, что его обманывают. Тренер краснодарцев подал заявление в полицию, после чего было заведено уголовное дело о мошенничестве.