Игрок «Локомотива-Кубань» Щербенёв рассказал, как изменилась игра ЦСКА с прошлого сезона

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался о победе в четвертьфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча завершилась победой краснодарцев в овертайме со счётом 100:98.

«Как изменилась игра ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном? У них поменялись лидеры, ушли два очень сильных игрока [Никола Милутинов и Алексей Швед], так что они, конечно, перестроились: начали по-другому взаимодействовать, заиграли более командно. Так что и мы тоже готовились по-другому. Раз дальше прошли мы, получается, именно наш план сработал», — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, за выход в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ «Локомотиву-Кубань» предстоит сыграть с турецким «Фенербахче», который оказался сильнее московской МБА (94:79).