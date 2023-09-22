Остин Риверс предположил, как долго 28-летний Никола Йокич ещё будет играть в НБА

Атакующий защитник Остин Риверс, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, высказался о бывшем товарище по команде Николе Йокиче. Вместе с ним он выступал в «Денвер Наггетс».

«Сможет ли Йокич играть до 39 лет? Нет, без шансов. Я заставлю его поиграть ещё пять-шесть лет. Не думаю, что ему на самом деле есть дело до американской поп-культуры, славы и популярности. Эти вещи просто не интересуют его до глубины души. У него другие интересы», — сказал Риверс в интервью The Ringer.

В настоящий момент Йокичу 28 лет. В прошлом сезоне НБА Никола принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 9,8 передачи.

Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками: