Остин Риверс предположил, как долго 28-летний Никола Йокич ещё будет играть в НБА
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Атакующий защитник Остин Риверс, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, высказался о бывшем товарище по команде Николе Йокиче. Вместе с ним он выступал в «Денвер Наггетс».
«Сможет ли Йокич играть до 39 лет? Нет, без шансов. Я заставлю его поиграть ещё пять-шесть лет. Не думаю, что ему на самом деле есть дело до американской поп-культуры, славы и популярности. Эти вещи просто не интересуют его до глубины души. У него другие интересы», — сказал Риверс в интервью The Ringer.
В настоящий момент Йокичу 28 лет. В прошлом сезоне НБА Никола принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 9,8 передачи.
Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками:
Ховард против Йокича:
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