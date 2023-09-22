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Игрок ЦСКА Каспер Уэйр в матче с «Локомотивом-Кубань» установил два рекорда

Игрок ЦСКА Каспер Уэйр в матче с «Локомотивом-Кубань» установил два рекорда
Аудио-версия:
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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» набрал 44 очка, что стало рекордом Суперкубка Единой лиги ВТБ. Ранее рекорд принадлежал Шабаззу Напьеру (33 очка в матче УНИКС — «Зенит», 18 сентября 2021).

Кроме того, для самого Каспера этот результат является рекордом в карьере.

Видеозапись можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат РФБ.

Напомним, встреча ЦСКА и «Локомотива-Кубань» закончилась в овертайме со счётом 100:98 в пользу краснодарской команды. За выход в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ железнодорожникам предстоит сыграть с турецким «Фенербахче», который оказался сильнее московской МБА (94:79).

Ранее игрок «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв рассказал, как изменилась игра ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном.

Слова Щербенёва о ЦСКА:
Игрок «Локомотива-Кубань» Щербенёв рассказал, как изменилась игра ЦСКА с прошлого сезона
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