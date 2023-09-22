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Журналист объяснил, почему руководство «Портленда» не будет выменивать Лавина у «Чикаго»

Журналист объяснил, почему руководство «Портленда» не будет выменивать Лавина у «Чикаго»
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Североамериканский журналист и обозреватель PHLY Sports Кайл Нойбек во время подкаста PHLY Philadelphia Sixers Podcast высказался о возможном интересе со стороны «Портленд Трэйл Блэйзерс» к звёздному атакующему защитнику «Чикаго Буллз» Заку Лавину.

«Многие источники во врем межсезонья указывали на то, что «Трэйл Блэйзерс» проявили небольшой интерес к Заку Лавину, однако у «Портленда» есть молодой бэккорт в лице Скута Хендерсона и Анферни Саймонса, вокруг которых и будет строиться команда», — заявил Нойбек.

Отметим, что действующий контракт 28-летнего Лавина рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 48 967 380 — опция игрока). Предполагается, что летом 2027 года защитник станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном сезоне Лавин принял участие в 77 матчах, набирая в среднем 24,8 очка, делая 4,5 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,5, трёхочковых — 37,5.

Предсезонка Лавина:
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