Журналист объяснил, почему руководство «Портленда» не будет выменивать Лавина у «Чикаго»

Североамериканский журналист и обозреватель PHLY Sports Кайл Нойбек во время подкаста PHLY Philadelphia Sixers Podcast высказался о возможном интересе со стороны «Портленд Трэйл Блэйзерс» к звёздному атакующему защитнику «Чикаго Буллз» Заку Лавину.
«Многие источники во врем межсезонья указывали на то, что «Трэйл Блэйзерс» проявили небольшой интерес к Заку Лавину, однако у «Портленда» есть молодой бэккорт в лице Скута Хендерсона и Анферни Саймонса, вокруг которых и будет строиться команда», — заявил Нойбек.
Отметим, что действующий контракт 28-летнего Лавина рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 48 967 380 — опция игрока). Предполагается, что летом 2027 года защитник станет неограниченно свободным агентом.
В минувшем регулярном сезоне Лавин принял участие в 77 матчах, набирая в среднем 24,8 очка, делая 4,5 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,5, трёхочковых — 37,5.
- 22 сентября 2023
-
12:38
-
12:29
-
12:18
-
12:11
-
11:38
-
11:01
-
10:42
-
09:59
-
09:40
-
09:16
-
08:36
-
08:28
-
07:15
-
06:13
-
05:53
-
04:04
-
03:55
-
03:42
-
03:15
-
03:10
-
02:15
-
01:09
-
00:51
-
00:27
-
00:13
- 21 сентября 2023
-
23:53
-
23:18
-
23:08
-
22:50
-
22:48
-
22:38
-
22:07
-
21:34
-
20:37
-
20:12