Желько Обрадович высказался о разнице в тренерской работе в НБА и Европе

Прославленный тренер Желько Обрадович, ныне возглавляющий «Партизан», высказался о нюансах тренерской деятельности в НБА. Обрадович вспомнил беседу, которая состоялась у него в 90-х годах с авторитетным тренером Риком Карлайлом. В 2012 году Желько мог возглавить «Детройт Пистонс», но его переговоры с командой тогда не увенчались успехом.
«Рик настоял на том, чтобы встретиться со мной. Одной из вещей, которые он сказал, было то, что в НБА 80% тренерской работы основано на взаимоотношениях с игроками, а 20% — это баскетбол.
С того момента, как я вернулся из Детройта, а это было в 2012 году, я спрашивал себя, почему эти люди тренируются по утрам? Конечно, это идеальная система. С 11 утра до 13 часов дня проводится командная тренировка.
У них невероятное количество тренеров, кто-то работает индивидуально, кто-то — над бросками или в тренажёрном зале. После этого я начал работать в том же ключе. Я провожу одну тренировку, и игрокам это нравится», — сказал Обрадович на канале Arena Sport TV в YouTube.
Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:
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