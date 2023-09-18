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Тренер «Партизана» Желько Обрадович признался, что Никола Йокич давал ему советы

Тренер «Партизана» Желько Обрадович признался, что Никола Йокич давал ему советы
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Прославленный тренер, ныне возглавляющий «Партизан», Желько Обрадович рассказал о встрече со звёздным центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем.

«Мне польстил его интерес. Мы случайно встретились в прошлом году, когда он находился в расположении сборной, а мы с «Партизаном» готовились к новому сезону. Я спросил его, как у него дела, и мы немного поговорили. Он рассказал, что смотрел мой семинар в Опатии. Это был приятный сюрприз для меня.

Это многое говорит и о самом Йокиче. Вероятно, он также следит за семинарами других тренеров, помимо моего.

Он также следил за игрой «Партизана» на сборах. Он давал мне советы. Речь шла об одной детали в нашей игре. Он считал, что нам следует использовать другой подход. Я понял, что он имел в виду, и мы сразу же это реализовали.

Мы должны доверять мнению игроков. Нельзя игнорировать Йокича, имеющего чемпионский перстень НБА и выступающего на самом высоком уровне, мы должны прислушаться к тому, что он говорит. Однако я должен подчеркнуть, что в конечном итоге решение всё равно принимает тренер», — приводит слова Обрадовича Arena sport TV.

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