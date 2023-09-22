Маркиф Моррис — о титуле «Лейкерс» в 2020-м: мы понимали, что должны победить ради Коби

Форвард «Даллас Маверикс» Маркиф Моррис рассказал, как смерть легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта заставила команду сделать всё возможное, чтобы выиграть титул в сезоне-2019/2020. В финальной серии «озёрники» встретились с «Майами Хит» и победили (4-2 в серии).

«Прежде чем мы зашли в «пузырь», мы знали, что победим. Мы все понимали, что должны были победить ради Коби. Мы собирались побеждать – независимо от того, кто бы нам противостоял», — сказал Моррис в подкасте All The Smoke.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелеса» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: