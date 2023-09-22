«Неудачники!» Чемпион НБА раскритиковал игроков, предпочитающих большие контракты титулам

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон раскритиковал некоторых игроков, которые предпочитают колоссальные контракты завоеванию титулов.

«Как же я устал от этого. Вот почему многие из таких игроков неудачники! Я хочу быть лучшим в том, чем меня одарил бог. А они не победители, они не хотят быть лучшими. Они просто хотят, чтобы события сами дальше развивались. В этом разница между многими чемпионами и всеми вами. Вы заработали свои деньги, но ни в чём не были лучшими», — сказал Джексон на своей странице в социальных сетях.

Не так давно четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил поделился историей Джексона, который рассказал, как помогал ему бывший партнёр по «Сан-Антонио Спёрс» Стив Смит.

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