«Неудачники!» Чемпион НБА раскритиковал игроков, предпочитающих большие контракты титулам

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон раскритиковал некоторых игроков, которые предпочитают колоссальные контракты завоеванию титулов.
«Как же я устал от этого. Вот почему многие из таких игроков неудачники! Я хочу быть лучшим в том, чем меня одарил бог. А они не победители, они не хотят быть лучшими. Они просто хотят, чтобы события сами дальше развивались. В этом разница между многими чемпионами и всеми вами. Вы заработали свои деньги, но ни в чём не были лучшими», — сказал Джексон на своей странице в социальных сетях.
Не так давно четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил поделился историей Джексона, который рассказал, как помогал ему бывший партнёр по «Сан-Антонио Спёрс» Стив Смит.
Леброн Джеймс сделал сюрприз студентам в Миннесоте:
- 22 сентября 2023
-
16:59
-
16:41
-
15:44
-
15:00
-
14:51
-
14:23
-
13:36
-
12:57
-
12:38
-
12:29
-
12:18
-
12:11
-
11:38
-
11:01
-
10:42
-
09:59
-
09:40
-
09:16
-
08:36
-
08:28
-
07:15
-
06:13
-
05:53
-
04:04
-
03:55
-
03:42
-
03:15
-
03:10
-
02:15
-
01:09
-
00:51
-
00:27
-
00:13
- 21 сентября 2023
-
23:53
-
23:18