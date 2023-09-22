Названа возможная причина решения Криса Хортона покинуть «Локомотив-Кубань»

Американский центровой Крис Хортон покинул «Локомотив-Кубань», так как желал получать больше игрового времени на позиции центрового, на которой у краснодарцев играют Андрей Мартюк, Джордан Морган и Кирилл Елатонцев. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Сообщается, что Хортон попросил клуб отпустить его именно после того, как понял, что играть на желаемой позиции у него не получится. Это произошло после серии предсезонных матчей.

Крис присоединился к краснодарской команде в декабре 2022 года и с того времени успел стать одним из ключевых игроков команды. В сезоне-2022/2023 на его счету 31 матч за клуб, в которых Хортон набирал в среднем 11,3 очка, делал 6,2 подбора, 1,7 результативной передачи, 1,5 перехвата и 1,1 блок-шота.