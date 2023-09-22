Уэйд разозлился, когда Леброн Джеймс покинул «Майами» в 2014 году

Звёздный атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал о своих эмоциях, когда тяжёлый форвард Леброн Джеймс покидал команду из Флориды в 2014 году.

«Была ли какая-то часть меня, которая немного разозлилась? Да. Я человек. Я не хочу терять лучшего игрока в эту игру. Почему мы его потеряли? Теперь я должен определиться со своим будущим. Я отказался от своей славы и своего места, чтобы ты вёл нас за собой. У нас с Джеймсом был разговор об этом моменте перед моим отъездом в Кливленд, позже о том, что я чувствовал и что чувствовал он. Мы поговорили о том моменте и отошли от него», – сказал Уэйд в беседе с Шэнноном Шарпом в подкасте Club Shay Shay.

Напомним, Джеймс выступал за «Майами Хит» с сезона-2010/2011 по 2013/2014 после чего снова вернулся в «Кливленд Кавальерс». Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА.