Экс-игрок «Майами» Уэйд думал, что Леброн Джеймс никогда не вернётся в «Кливленд»

Звёздный атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал о мыслях во время возвращения лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс», в котором он начинал карьеру профессионального баскетболиста.
«Я никогда не думал, что «Кливленд» будет в игре, потому что я мелочный. Если я буду обдумывать, как я бы собирался это сделать, я бы туда не вернулся! Но в то же время, чувак, Леброну предстояло путешествие, и это больше, чем письмо, которое может написать Дэн Гилберт… он был королём Джеймсом с 12 лет. У него было видение того, как он хочет, чтобы всё это происходило. Если ты позволишь всем этим людям встать на пути твоей карьеры, это станет их видением… Дело было не в Дэне Гилберте или «Кливленд Кавальерс», а в Леброне Джеймсе и его семье и в том, как он видит развитие своей карьеры… Чтобы быть на таком уровне, нужно смотреть выше, и он посмотрел выше и получил то, что ему нужно было в своей карьере», – сказал Уэйд в беседе с Шэнноном Шарпом в подкасте Club Shay Shay.
- 22 сентября 2023
-
18:42
-
18:05
-
17:29
-
16:59
-
16:41
-
15:44
-
15:00
-
14:51
-
14:23
-
13:36
-
12:57
-
12:38
-
12:29
-
12:18
-
12:11
-
11:38
-
11:01
-
10:42
-
09:59
-
09:40
-
09:16
-
08:36
-
08:28
-
07:15
-
06:13
-
05:53
-
04:04
-
03:55
-
03:42
-
03:15
-
03:10
-
02:15
-
01:09
-
00:51
-
00:27