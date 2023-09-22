Экс-игрок «Майами» Уэйд думал, что Леброн Джеймс никогда не вернётся в «Кливленд»

Звёздный атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал о мыслях во время возвращения лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс», в котором он начинал карьеру профессионального баскетболиста.

«Я никогда не думал, что «Кливленд» будет в игре, потому что я мелочный. Если я буду обдумывать, как я бы собирался это сделать, я бы туда не вернулся! Но в то же время, чувак, Леброну предстояло путешествие, и это больше, чем письмо, которое может написать Дэн Гилберт… он был королём Джеймсом с 12 лет. У него было видение того, как он хочет, чтобы всё это происходило. Если ты позволишь всем этим людям встать на пути твоей карьеры, это станет их видением… Дело было не в Дэне Гилберте или «Кливленд Кавальерс», а в Леброне Джеймсе и его семье и в том, как он видит развитие своей карьеры… Чтобы быть на таком уровне, нужно смотреть выше, и он посмотрел выше и получил то, что ему нужно было в своей карьере», – сказал Уэйд в беседе с Шэнноном Шарпом в подкасте Club Shay Shay.