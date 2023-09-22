Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Вуд: Хэм звонил мне каждый день по собственному желанию

Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд объяснил причину, по которой у него сложились хорошие отношения с главным тренером «озёрников» Дарвином Хэмом.
«Дарвин Хэм звонил мне каждый день по собственному желанию, я могу сказать это сейчас. Хотите верьте, хотите нет, у нас хорошие отношения, и я думаю, что это было действительно важно для меня.
Просто общение с тренером, когда ты можешь просто поговорить, с глазу на глаз. Он также тренер игроков, так что просто иметь возможность поговорить – это здорово», – приводит слова Вуда Fadeaway World.
Напомним, «Лос-Анджелес» в это межсезонье подписал соглашение с Вудом сроком на два года с опцией игрока на второй сезон.
Отметим, 27-летний игрок провёл минувший сезон НБА в «Даллас Маверикс». Преимущественно баскетболист выходил со скамейки запасных, в среднем набирая 16,6 очка и делая 7,3 подбора.
- 22 сентября 2023
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