«Голден Стэйт Уорриорз» отказался от подписания контракта с Дуайтом Ховардом

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» отказался от услуг центрового Дуайта Ховарда, об этом сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.
По данным источника, «воины» желают сохранить гибкость в принятии решений и вернуться к вопросу поиска запасного центрового позднее. Команда займётся этим вопросом во время тренировочного лагеря или уже после начала сезона.
Также в материале отмечается, что Ховард не оставляет попыток попасть в НБА и в ближайшую неделю будет вести переговоры с другими командами.
Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом в НБА для баскетболиста был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и собирая по 5,9 подбора за матч.
- 22 сентября 2023
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