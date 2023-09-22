Лукич — об игре с УНИКСом: сделали выводы из предыдущих поражений и исправили ошибки

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич подвёл итоги игры с казанским УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором команда из Нижнего Новгорода победила со счётом 86:82.
«Наша главная цель на эту игру была сделать выводы из предыдущих поражений, исправить свои ошибки и сделать шаг вперёд. Совсем недавно к нам пришёл новый игрок, и прошедшую неделю мы потратили на то, чтобы встроить его в игру. Есть вероятность, что завтра он сыграет.
В этом матче было много эпизодов, когда нам помогла удача, а я не люблю рассчитывать только на удачу. В первую очередь должны быть правильные решения на площадке.
О планах на этот сезон давайте поговорим чуть позже. В Лиге ВТБ в этом году много качественных команд, будет очень серьёзная конкуренция, я уверен», – приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода» в социальных сетях.
- 22 сентября 2023
-
21:49
-
21:41
-
21:01
-
20:20
-
19:49
-
19:28
-
19:13
-
18:42
-
18:05
-
17:29
-
16:59
-
16:41
-
15:44
-
15:00
-
14:51
-
14:23
-
13:36
-
12:57
-
12:38
-
12:29
-
12:18
-
12:11
-
11:38
-
11:01
-
10:42
-
09:59
-
09:40
-
09:16
-
08:36
-
08:28
-
07:15
-
06:13
-
05:53
-
04:04
-
03:55