Лукич — об игре с УНИКСом: сделали выводы из предыдущих поражений и исправили ошибки

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич подвёл итоги игры с казанским УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором команда из Нижнего Новгорода победила со счётом 86:82.

«Наша главная цель на эту игру была сделать выводы из предыдущих поражений, исправить свои ошибки и сделать шаг вперёд. Совсем недавно к нам пришёл новый игрок, и прошедшую неделю мы потратили на то, чтобы встроить его в игру. Есть вероятность, что завтра он сыграет.

В этом матче было много эпизодов, когда нам помогла удача, а я не люблю рассчитывать только на удачу. В первую очередь должны быть правильные решения на площадке.

О планах на этот сезон давайте поговорим чуть позже. В Лиге ВТБ в этом году много качественных команд, будет очень серьёзная конкуренция, я уверен», – приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода» в социальных сетях.