Инсайдер объяснил, почему «Портленд» отказывается вести переговоры с «Майами» по Лилларду

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс рассказал о том, что руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» отказывается вести переговоры с «Майами Хит» по обмену звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда из-за отсутствия соответствующих активов у вторых.

«Портленд» отказывается разговаривать с «Майами» [по поводу Дэмьена Лилларда]. «Майами» понимает, что у них нет нужных активов», — заявил Хэйнс во время подкаста D-Lo & KC.

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.