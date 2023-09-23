«Фанаты «Хит», вы с ума сошли?» Журналист — об обмене Дэмьена Лилларда в «Майами»

Североамериканский журналист и известный обозреватель Дэвид Олдридж в своём последнем материале на портале The Athletic высказался по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами Хит».

«Вы с ума сошли, фанаты «Хит»? Нет, Тайлер Хирроу и три драфт-пика первого раунда — это не лучшая сделка для «Портленда». Мне нравится, как болельщики и некоторые генеральные менеджеры с невозмутимым видом спорят о том, что третий или четвёртый лучший игрок в команде с некоторым дополнением должно быть достаточно, чтобы забрать лучшего игрока другой команды», — сказано в статье.

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.