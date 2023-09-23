Грант Уильямс вспомнил совместный период работы с Име Удокой в «Бостоне»

Новоиспечённый тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Грант Уильямс вспомнил период совместной работы с ныне главным тренером «Хьюстон Рокетс» Име Удокой, который ранее возглавлял «Бостон Селтикс».
«Име Удока — парень, который очень красноречив, очень коммуникативен. Всегда скажет, что требуется от тебя, но он также очень критичен по отношению к тебе и в то же время выражает поддержку», — рассказал Уильямс во время подкаста The Hoop Chat.
Отметим, что Удока был назначен главным тренером «Бостона» в начале сезона-2021/2022. Эта работа стала первой на столь важном посту в его карьере. В первом же сезоне Име смог вывести «кельтов» в финал НБА, где они уступили «Голден Стэйт Уорриорз» в серии со счётом 2-4.
Затем в межсезонье из-за инцидента личного характера с сотрудницей организации команда из Массачусетса отстранила тренера на год. Исполняющим обязанности главного тренера стал Джо Маззулла, а уже в феврале этого года «Селтикс» закрепили за ним должность официально.
В конце апреля стало известно, что 46-летний Удока возглавит «Хьюстон». В течение следующих четырёх лет специалист заработает $ 28,5 млн. «Рокетс» находятся на стадии перестройки: команда заняла 14-е место в Западной конференции в минувшем регулярном чемпионате НБА.
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