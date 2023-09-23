Стали известны четыре клуба НБА, проявляющих интерес к Тайлеру Хирроу
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Атакующим защитником «Майами Хит» Тайлером Хирроу интересуются такие клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), как «Юта Джаз», «Чикаго Буллз», «Шарлотт Хорнетс» и «Бруклин Нетс». Об этом сообщает Yahoo Sports.
Напомним, Тайлер Хирроу провёл всю карьеру в «Майами», будучи выбранным в первом раунде драфта НБА в 2019 году под общим 13-м номером. В регулярном сезоне-2022/2023 Хирроу набирал 20,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 передачи за игру.
Бэм Адебайо оформил данк в отрыве после потери Тайлера Хирроу:
Действующий контракт 23-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 33 млн). Летом 2027 году Хирроу станет неограниченно свободным агентом. В сезоне-2023/2024 защитник заработает $ 27 млн.
Тренировка Эмбиида и Хирроу:
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