Вандербилт, продливший контракт с «Лейкерс», назвал игроков, на которых ориентировался

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт признался, что предпочитал наблюдать за индивидуальными действиями четырёхкратного участника Матча всех звёзд НБА Пенни Хардуэя и лучшего запасного игрока сезона-2010/2011, двукратного чемпиона Ламара Одома.
«Я вырос, наблюдая за Пенни Хардуэем. И мне очень нравится Ламар Одом. Именно их стилю я старался придерживаться, мне нравился этот пример. Рослые защитники, которые могут делать многое: дриблинг, отдать передачу, совершить бросок и тому подобное», — рассказал Вандербилт во время подкаста Run Your Race.
Напомним, 24-летний Вандербилт заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 48 млн. Предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет шестым за карьеру для форварда.
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