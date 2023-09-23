Патрик Беверли признался, что пытался отговорить Вандербилта продлить контракт с «Лейкерс»

Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли рассказал, как пытался отговорить лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарреда Вандербилта продлить контракт с калифорнийским клубом.

«Я прихожу в четверг в 8:18 утра (новость о контракте опубликовали в пятницу, 15 сентября. — Прим. «Чемпионата»), первым делом пишу Джарреду: «Не продлевай контракт. Доверься мне. Играй в баскетбол, будь в форме, получай удовольствие. Повторяю: не продлевай контракт!»

Подписывая продление, ты получаешь определённую выгоду: если вы подписываете контракт как свободный агент, вам переплачивают», — рассказал Беверли во время своего подкаста.

Напомним, 24-летний Вандербилт заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 48 млн. Предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет шестым за карьеру для форварда.