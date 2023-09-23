Дэмьен Лиллард рассказал о самом запоминающемся моменте в первом сезоне НБА

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард назвал самый запоминающийся момент, будучи новичком в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Помню, это был предсезонный матч с «Финиксом». Горан Драгич был стартовым разыгрывающим «Финикса». Этот браток усложнил мне жизнь. Я пытался противостоять пик-н-роллам, а он продолжал бросать по кольцу, совершать проходы и тому подобное. Я лишь нарушал правила», — сказал Лиллард на канале BACKONFIGG в YouTube.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».
В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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