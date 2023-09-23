Дуэйн Уэйд: я не принял слова Леброна о семи титулах в «Майами» всерьёз

Член Зала славы баскетбола, ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд рассказал, как воспринял слова своего бывшего партнёра по «Майами Хит» Леброна Джеймса про то, что «Большое трио» сможет выиграть семь титулов.

«Я не воспринял эти слова всерьёз. А кто-нибудь вообще серьёзно это воспринял? Ну ребята правда, ладно вам. У нас был парад! Мы были со своими фанатами, мы просто куражились, мы вели себя, как в кругу друзей. Леброн просто пошутил, а все сразу восприняли его серьёзно. Мы никогда не думали, что сможем выиграть семь титулов подряд, но знали, что мы будем серьёзной командой», — заявил Уэйд на подкасте с Шэнноном Шарпом.

Когда «Большое трио» из Уэйда, Леброна и Криса Боша образовалось в «Майами» в 2010 году, Джеймс выдал известную фразу о том, что вместе они выиграют не один, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть, а семь титулов. В итоге звёздному трио удалось выиграть два титула вместе (2012, 2013).