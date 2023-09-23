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Остин Риверс объяснил, в каком случае «Миннесота» Таунса и Эдвардса сможет добиться успеха

Остин Риверс объяснил, в каком случае «Миннесота» Таунса и Эдвардса сможет добиться успеха
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Атакующий защитник и свободный агент Остин Риверс рассказал, в каком случае звёздные игроки «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс смогут добиться успеха, приведя в пример звёздный дуэт «Денвер Наггетс» Никола ЙокичДжамал Маррей.

«Вы видели, что произошло с Джамалом Марреем и Николой Йокичем? За этим весело наблюдать — им хорошо вместе. Если Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс разберутся во всём и начнут доверять друг другу, им обоим станет лучше», — заявил Риверс во время подкаста известного журналиста Билла Симмонса.

Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом:

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота» заняла итоговое восьмое место в Западной конференции, одержав в общей сложности 42 победы и потерпев 40 поражений. «Волки» попали в плей-офф после турнира плей-ин и уступили «Денверу» в первом раунде со счётом 1-4.

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