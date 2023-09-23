Джа Морант оставил загадочное сообщение в социальных сетях
Поделиться
Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант оставил таинственное сообщение в своих социальных сетях.
«Вы все просто болтаете», — написал Морант.
Напомним, Джа пропустил первые 25 матчей грядущего регулярного сезона из-за дисквалификации. Причиной тому стал скандальный инцидент. В мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети.
Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте 2023 года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей. Сейчас его наказание увеличили в три раза.
В минувшем сезоне «Мемфис» остановился на стадии первого раунда, где команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс».
Интересный выбор аналитика:
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
07:56
-
07:46
-
07:27
-
07:02
-
06:55
-
06:50
-
06:38
-
05:43
-
05:32
-
05:26
-
04:32
-
04:23
-
03:51
-
03:35
-
03:24
-
03:05
-
02:53
-
02:35
-
01:10
-
00:49
- 22 сентября 2023
-
23:55
-
23:04
-
22:28
-
21:49
-
21:41
-
21:01
-
20:20
-
19:49
-
19:28
-
19:13
-
18:42
-
18:05
-
17:29
-
16:59
-
16:41
Партнерский контент