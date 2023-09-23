Джа Морант оставил загадочное сообщение в социальных сетях

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант оставил таинственное сообщение в своих социальных сетях.

«Вы все просто болтаете», — написал Морант.

Напомним, Джа пропустил первые 25 матчей грядущего регулярного сезона из-за дисквалификации. Причиной тому стал скандальный инцидент. В мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети.

Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте 2023 года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей. Сейчас его наказание увеличили в три раза.

В минувшем сезоне «Мемфис» остановился на стадии первого раунда, где команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс».