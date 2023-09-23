Каким будет финал Суперкубка Единой лиги ВТБ?

Сегодня, 23 сентября, состоятся полуфинальные матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ. В 17:00 мск сыграют «Фенербахче» и «Локомотив-Кубань», а в 20:00 «Зенит» начнёт матч с «Пари Нижний Новгород». Каким будет финал турнира? Хотим знать ваше мнение.

На стадии четвертьфинала «Фенербахче» обыграл МБА со счётом 94:79. В следующем четвертьфинале «Локомотив» одолел ЦСКА в овертайме со счётом 100:98. «Пари НН» обыграл действующего чемпиона Единой лиги УНИКС — 86:82, а «Зенит» смог победить в матче против «Бешикташа» (72:69).

Все матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на OKKO. На «Чемпионате» выходят ежедневные отчёты игрового дня, а за всеми результатами и превью можно следить в этой статье. Победителем первого турнира в 2021 году стал ЦСКА, а в прошлом году титул забрал «Зенит».